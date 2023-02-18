بغداد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتصريحات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتأكيد وثبات موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني .وسلطت الضوء على لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدد من المسؤولين العرب والأوروبيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في المانيا لتعزيز العلاقات العراقية مع المحيط العربي والدولي .وأشارت صحف السبت إلى لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التعاون بين فرنسا والإقليم.وتناولت إصابة خمسة فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بقنابل الدخان جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرات فلسطينية مناهضة للاستيطان والتهويد في الضفة الغربية .وتطرقت الصحف العراقية إلى تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 44 ألف شخص مع صعوبة عثور فرق الانقاذ على ناجين جدد.// انتهى //11:59ت م0013