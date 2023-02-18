الجزائر 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تجديد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.وركزت على افتتاح أعمال الدورة الـ36 لقمة رؤساء وممثلي الدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، إضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في مبادرة إسكات البنادق وتحديات الأمن والغذاء.وتحدثت صحف الجزائر عن اعتراض الولايات المتحدة على مشروع لائحة في مجلس الأمن الدولي، تطالب بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتأكيد على أن المستوطنات اليهودية التي تم إقامتها منذ عام 1967، في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي.// انتهى //12:25ت م0014