تونس 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى لقاء وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، بوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الأفريقي والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الأفريقي، مؤكدين خلال اللقاء على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي والإسراع بعقد اللجنة المشتركة الثنائية.وأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية المصرية، إطلاق سراح 6 مصريين كانوا محتجزين في أحد مراكز الهجرة الشرعية بليبيا.وتطرقت صحف تونس إلى بدأ الجيش الجنوب أفريقي أولى المراحل التحضيرية لمناورات بحرية قبالة ساحل المحيط الهندي مع روسيا والصين.// انتهى //12:26ت م0016