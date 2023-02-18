ميونخ 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيت ويبر، بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركة معاليه في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59.وناقش اللقاء أولويات التعاون بين مجلس التعاون والقرن الأفريقي، وأبرز التحديات والفرص فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الارتباط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وأهمية مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.كما جرى متابعة مستجدات خطة التحرك التي أقرها مجلس التعاون والتي تركز على القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي.// انتهى //12:34ت م0017