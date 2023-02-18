الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسعُقد اليوم، المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني، بحضور نخبة من أطباء الباطنة، والمهتمين المجال الطبي، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، بالرياض.وتضمن المؤتمر عرضاً لآخر المستجدات في مجال أمراض الباطنة في مختلف تخصصاتها الدقيقة، بمشاركة نحو أكثر من ١٣متحدثاً من داخل المملكة وخارجها من المختصين في مختلف الأمراض الطبية.وهدف المؤتمر الذي يناقش مستجدات الطب الباطني، إلى تبادل الخبرات، من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر، وأهمية التشخيص لتحديد العلاج، ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، كذلك عرض أهم التطورات في علاج الأمراض الباطنية، واستعراض آراء عدد من الاستشاريين لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.وأكد رئيس المؤتمر، استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور إبراهيم الحمود، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنوياً لما يمثله من دور في التوعية الطبية بمستجدات أمراض الباطنة وما يحمله من توعية لفريق العمل الطبي، إضافة إلى توعية المريض بطرق العلاج والوقاية من الأمراض.وأضاف الحمود، أن محاور المؤتمر ركزت على أمراض القلب، والكلى، والغدد الصماء، وتخثر الدم، والسمنة، إضافة إلى هشاشة العظام، والمفاصل والأمراض الروماتيزمية، وكيف يتم التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وأمراض الدم.// انتهى //12:43ت م0018