الخرطوم 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 239 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في وحدة كدباس الإدارية بمحلية غرب بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1139 فردًا.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.// انتهى //13:45ت م0030