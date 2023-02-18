نجران 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستنفّذ الغرفة التجارية بمنطقة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية بأبها غداً، دورة تدريبية مجانية – عن بعد -، بعنوان "التسويق الإلكتروني".وستتناول الدورة التعريف بالتسويق الإلكتروني، وأبرز مفاهيمه، وأهميته، ومراحله، وأنواعه، ومزاياه وعيوبه، فيما تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الإلمام بأساليب التسويق الحديثة، وصولاً للاحترافية في العمل التسويقي.// انتهى //13:52ت م0034