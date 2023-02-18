كابول 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1000 سلة غذائية في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1000 أسرة من متضرري الفيضانات، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //13:54ت م0035