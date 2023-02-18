مأرب 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1200 سلة غذائية للفئات المحتاجة في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب تزن السلة الواحدة 107 كيلوغرامات، استفاد منها 2.800 فرد بواقع 400 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.// انتهى //13:55ت م0037