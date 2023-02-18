إسلام آباد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.074 حقيبة إيوائية في منطقتي ميربورخاص وعمركوت بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.518 متضررًا من الفيضانات. ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد والحقائب الإيوائية للأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الباكستانية المستهدفة.// انتهى //14:06ت م0039