جدة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسكشف تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال العام الماضي 2022م، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 331.155 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 16 بلدية فرعية.وأوضح مدير عام صحة البيئة علي بن حاسن الصحفي أن أعمال المكافحة المنزلية للوحدات السكنية التي تمت بها أعمال المكافحة خلال العام الماضي بلغت 793.261 زيارة ، مشيراً إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.وأضاف الصحفي أن استهداف بؤر التوالد والتعامل بلغت 592.802 ألف موقع لاستكشاف يرقات البعوض عبر المصائد الضوئية، مبينا أن عدد البلاغات التي جرى معالجتها 34.284 بلاغاً فيما جرى صد 21.920 من المخالفات ، فيما بلغت أعمال مكافحة القوارض ومكافحة 4.950 زيارة ميدانية لأعمال مكافحة القوارض.// انتهى //14:32ت م0040