بيش 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس ، فعاليات بطولة شتاء جازان للرياضات البحرية الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، بإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية و مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان ، وذلك بشاطئ محافظة بيش.ويشارك في البطولة "50" متسابقاً على ثلاث فئات للدبابات البحرية (جلوس محترفين - واقف محترفين - جلوس سبارك )، إضافة لمسابقة قوارب الليزر الشراعية والاستعراض الليلي للفلاي بورد.وشهد اليوم الأول للبطولة حضوراً كثيفاً من العائلات والشباب في أجواء كرنفالية شهدها شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش وذلك ضمن فعاليات شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.//انتهى//14:33ت م0041