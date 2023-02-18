مكة المكرمة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأجرى مركز الإحصاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسوحات إحصائية ميدانية تهدف إلى قياس متوسط مدة الطواف والسعي أثناء أداء مناسك العمرة، والاستفادة منها في تقديم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناءً على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.وأوضح مدير مركز الإحصاء و المعلومات محمد بن سعد السويهري أن المسوحات الإحصائية للمعتمرين تنفذ أثناء أداء مناسك العمرة وتقيس المدة المستغرقة بين الانتقال من الطواف إلى السعي وأكثر العربات استخداماً أثناء الطواف والسعي والمفضلة للصلاة والجلوس وغيرها من البيانات التي يتمُّ التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في تطوير منظومة العمل الميداني والإداري بالمسجد الحرام.وأفاد السويهري أن المركز يراعي الاستخدام الأمثل للتقنية والعلوم لتطوير الأعمال والتحسين المستمر والتحليل للبيانات وتحويلها لمعلومات تشارك في حزم الخطط التطويرية التي تنفذها الرئاسة لمواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.// انتهى //14:35ت م0042