ميونخ 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:46ت م0043