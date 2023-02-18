جدة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم بمدينة جدة الدورة التدريبية الأولى بأكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي " OSBU " والتي شارك فيها متدربون من 22 دولة عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان: " الإعلام الإلكتروني الجديد ".وأشاد رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي, بدور الأكاديمية في تدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى لصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد ، مشيراً إلى أن الدورات ستقام مرتين كل شهر خلال الفترة القادمة وبشكل منتظم في مجالات الإعلام. .وشهدت الدورة حضور رؤساء تلفزيونات وإذاعات الدول العربية والإسلامية ونخبة مختارة من أساتذة الإعلام من دول منظمة التعاون الإسلامي .يذكر أن الأكاديمية التدريبية للاتحاد تُعد الأولى التي تخدم الدول الأعضاء، البالغ عددهم 57 دولة و تناولت الدورة عدة موضوعات منها: دور التطور التقني في صياغة مستقبل الإعلام، والإستراتيجيات التسويقية للمحتوى، وأحدث التطورات التقنية في المجال الإعلامي، التكنولوجيا ومهنة الإعلام، والأداء الاحترافي والمهني أمام وسائل الإعلام الجديد، وكيفية متابعة التريند والتفاعل معه .// انتهى //14:47ت م0044