ميونخ 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الدولة رئيس مستشارية ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فلوريان هيرمان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:48ت م0045