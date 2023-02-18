ميونخ 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية النمسا السيد الكساندر شيلينبيرغ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي تجاه العديد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين.وتناول الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين التي يبذلها البلدان الصديقان، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:54ت م0046