القاهرة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 9 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم عند 1.107 تريليون جنيه، مقابل 1.098 تريليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 0.8%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% محققًا 17488.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 3.86% ليصل إلى 2990.83 نقطة، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 16.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.740 مليون ورقة مُنَفّذة على 365 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //15:40ت م0047