ميونخ 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //16:10ت م0048