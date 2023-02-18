سياسي / رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
بغداد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة ، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية .
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16:23ت م
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