بغداد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة ، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية .// انتهى //16:23ت م0051