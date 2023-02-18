المكلا 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أمس الأول مشروع توزيع المساعدات الغذائية لطلاب السكن بجامعتي حضرموت وسيئون ، يستفيد منه 2.000 طالب وطالبة.وأشاد نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور سالم مبارك العوبثاني بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم خدماته الإنسانية للطلاب والتي سوف تساعد - بمشيئة الله - في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد، مقدماً شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من دور تنموي في قطاع التعليم وتقديم أفضل الخدمات للطلاب الجامعيين.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تحسين أوضاع التغذية الطلابية وتخفيف المعاناة المعيشية للطلاب، وضمن التدخلات الإنسانية في اليمن التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.//انتهى//17:24ت م0059