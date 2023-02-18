الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتمت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم اليوم، أعمال مؤتمرها السنوي التاسع لأمراض الروماتيزم، الذي أقيم على مدار ٣ أيام، تحت شعار "التحديات والتطور العلمي في علاج أمراض الروماتيزم"، بفندق فيرمونت الرياض.وشهد المؤتمر، مشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، بحضور عدد من الجمعيات المحلية والعربية والعالمية، وضم 18 ورشة عمل و23 جلسة علمية.يذكر أن المؤتمر، تطرق إلى طب روماتيزم الكبار، وطب روماتيزم الأطفال والممرضين ولأطباء الأسرة والباطنة، كما تناول عمل الأشعة التلفزيونية لمفاصل الركبة والكاحل ومفصل الحوض، وكيفية التعامل مع الأمراض الروماتيزمية والإصابات التي تلحق بها، إضافة إلى تقييم عدة أمراض مناعية، وسجل الأمراض الروماتيزمية، بهدف إيجاد العلاجات المناسبة المساعدة على الشفاء.//انتهى//17:25ت م0060