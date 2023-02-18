الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود الفائزين بالبطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى لفئة الشباب والفريق الأول التي اختتمت اليوم على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بمشاركة 150 لاعباً مثلوا 22 نادياً.وحقق نادي السلام المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الشباب، وحل ثانياً نادي فيفا، وثالثاً نادي الصقور.وعلى مستوى منافسات الفريق الأول حقق المركز الأول نادي الفيحاء، وحل ثانياً نادي الصواري، وثالثاً نادي النصر.// انتهى //17:26ت م0061