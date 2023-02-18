نجران 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بنجران غداً ، برنامجاً تدريبياً بعنوان "فن كتابة القصة القصيرة" ، وذلك بمقر النادي بالمنطقة.ويتضمن البرنامج ماهية القصة القصيرة ، وكيفية قراءاتها، وطرق كتابتها ، وعناصرها ، والنظرة الأدبية وراء التوجه لكتابتها ، ونشأتها وتاريخها ، ومقاربة وصفية لها ، والتعريف بالحبكة القصصية ، وكيفية ممارسة الكتابة القصصية ونقد التجارب.//انتهى//17:49ت م0066