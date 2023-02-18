ثقافي /"فن كتابة القصة القصيرة" .. برنامج تدريبي بنجران
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
نجران 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
ينظم النادي الأدبي الثقافي بنجران غداً ، برنامجاً تدريبياً بعنوان "فن كتابة القصة القصيرة" ، وذلك بمقر النادي بالمنطقة.
ويتضمن البرنامج ماهية القصة القصيرة ، وكيفية قراءاتها، وطرق كتابتها ، وعناصرها ، والنظرة الأدبية وراء التوجه لكتابتها ، ونشأتها وتاريخها ، ومقاربة وصفية لها ، والتعريف بالحبكة القصصية ، وكيفية ممارسة الكتابة القصصية ونقد التجارب.
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17:49ت م
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