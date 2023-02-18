الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم بطولة “الليزر رن” الأولى، التي نظمها الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، على مضمار جامعة اليمامة في الرياض، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد ناصر الدغيثر، ورئيس المكتب التنفيذي بالاتحاد حسين العبدالوهاب، الفائزين في البطولة، حيث حقق حمزة محمد، ذهبية (تحت 9 أعوام) ومحمود حمزة ذهبية (تحت 11 عاماً) وياسين غودا ذهبية (تحت 13 عاماً) وياسين المرسي ذهبية (تحت 15عامًا) ويوسف أحمد ذهبية (تحت 17 عاماً) وعاصم الكناكري ذهبية ( من 19-21 عاماً) ومحمد باهيثم ذهبية (من 21-39 عاماً) وعمرو يوسف ذهبية ( فئة الماستر)كما توجت عضوا مجلس الإدارة رزان العايد ومنى السابق،الفائزات في منافسات السيدات حيث حققت سندس عمرو الميدالية الذهبية (تحت 9 أعوام)،ونالت رودي سليمان ذهبية ( تحت 11 عاماً) وحصدت ميرال أحمد ذهبية (تحت 13 عاماً) وانتزعت سلسبيل أحمد، ذهبية (تحت 15 عاماً) ونالت رقية عمرو، ذهبية (تحت 17 عاماً) فيما حققت هديل القوسي ذهبية (فوق 21 عاماً).// انتهى //17:51ت م0068