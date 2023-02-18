الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأكد اللاعب الأسترالي لوغان مارتن الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2020, أن المنافسة أمام نخبة من أشهر اللاعبين في العالم في أولى الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس والتي تقام حالياً في مركز النخبة الرياضي بالدرعية حماسية وصعبة، معبراً عن سعادته بتواجده للمرة الثانية في المملكة والمشاركة في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية.وقال: "شاركت في هذه البطولة وأنا مستعد تماماً لاستعراض مواهبي على الدراجة، فلدينا حلبة مشابهة لحلبة الدرعية في أستراليا، وبمجرد رؤية تصاميم هذه الحلبة وضعت العديد من الحيل والحركات، والخطة التي سألعب بها، لتقديم أفضل ما لدي في 60 ثانية، حتى أظهر بشكل قوي في هذه المنافسة، وهدفي التأهل لأولمبياد باريس 2024.وتابع مارتن: "شارك في هذه البطولة دراجون على أعلى مستوى، ورياضة الدراجات الاستعراضية لا يمكن التنبؤ بالفائز بها، فالجميع مستوياتهم مرتفعة جداً، وكل دولة مهتمة بمواهبها".يشار إلى أن مركز النخبة الرياضي في الدرعية يحتضن الأنشطة الرياضية الاستعراضية المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية 2022، وسط حضور أعداد كبيرة من العائلات برفقة أطفالهم والجمهور بمختلف الفئات من عشاق الرياضات الحضرية في قرية الدرعية الرياضية للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة.// انتهى //18:21ت م0071