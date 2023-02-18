ميونخ 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ اليوم ، معالي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية بارك جين ، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية، وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، وسبل تعزيزالشراكات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمت مناقشة مخرجات جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //18:23ت م0072