القاهرة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسخسر فريق الأهلي المصري أمام مستضيفه الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما جاء الأهلي في المركز الثالث بدون نقاط.ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة الثالثة صن داونز، وذلك يوم السبت المقبل، فيما يلتقي الهلال مع القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل.// انتهى //18:45ت م0081