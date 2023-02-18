الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني رَبّاعي نادي الترجي بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للأندية لفئة البراعم تحت 15 سنة لرفع الأثقال بمجموع 468 نقطة، فيما حل نادي النور ثانياً بمجموع 437 نقطة، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً بمجموع 422 نقطة وحل نادي الاتحاد رابعاً بمجموع 397 نقطة وجاء نادي الطرف خامساً بمجموع 390 نقطة ونادي الأهلي سادساً بمجموع 230 نقطة ونادي العمران سابعاً بمجموع 75 نقطة وجاء نادي الوطن ثامناً بمجموع 73 نقطة.وشارك في البطولة 54 رباعًا يمثلون 9 أندية هي الطرف والاتحاد والأهلي ووج والخويلدية والنور والترجي والعمران والوطن.وتنافس الرباعون على الأوزان التالية (49- 55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 81+), والتي اختتمت منافساتها على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.// انتهى //18:50ت م0082