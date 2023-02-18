الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الدراج الأسترالي لوغان مارتن بلقب منافسات المحترفين ضمن المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 والتي أقيمت على "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية، إحدى المحطات الست من جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.وأقيمت البطولة المؤهلة نقاطها لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك خلال الفترة من الـ 10 وحتى الـ 18 من فبراير الجاري، ولأول مرة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.ونال البطل الأسترالي حامل ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو لقب البطولة بعد أن حصد 93.5 نقطة، فيما حقق المركز الثاني الدراج الأمريكي ماركوس كريستوفر برصيد 92.4 نقطة، وجاء مواطنه الدراج براين فوكس برصيد 90.1 نقطة.كما توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي الدراجة الامريكية هانا روبرتس بلقب الجولة الافتتاحية في منافسات المحترفين "سيدات"، والميدالية الذهبية بعد حصدها 89.4 نقطة، وحلت الدراجة الصينية جيا كي صن ثانياً وحققت الميدالية الفضية برصيد87.00 نقطة، وجاءت الدراجة الأمريكية بيرريس بينيغاس ثالثاً وحققت الميدالية البرونزية برصيد 85.4 نقطة.وضمن منافسات الهواة، توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج الروسي جميل أحمدزيانوف بعد حصده 90 نقطة، وحل ثانياً وحقق الميدالية الفضية المجري بولاسيك كيندي برصيد 84.4 نقطة، فيما جاء الدراج السعودي يوسف محمد ثالثاً وحقق الميدالية البرونزية برصيد 72.8 نقطة.وشارك في منافسات البطولة أفضل الدراجين والدراجات من جميع أنحاء العالم، حيث قدموا مستويات مميزة وأكثر الحركات صعوبة، في البطولة التي حظيت باهتمام كبير، حيث أصبحت الدراجات الاستعراضية رياضة أولمبية، وهو ما رفع مستويات التحدي والمنافسة فيها.وشهدت البطولة حضور أعداد كبيرة من العائلات برفقة أطفالهم والجمهور بمختلف الفئات من عشاق الرياضات الحضرية في قرية الدرعية الرياضية للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة.// انتهى //18:56ت م0083