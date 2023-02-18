الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأعلن مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية، الإبقاء على منشأة أرينا الدراجات الاستعراضية، وعدم إزالتها عقب ختام بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2023، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، كهدية من المركز والقائمين عليه لأبطال ومحبي وعشاق رياضة الدراجات الاستعراضية في المملكة.واستضاف المركز خلال الفترة من 10 إلى 18 فبراير، ولأول مرة الجولة الافتتاحية من البطولة إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.وتبلغ مساحة الـ “أرينا” 55 م “طول” × 35 م “عرض”، وتضمُّ 150 مقعدًا في قسم “VIP”، و500 في المدرَّجات العامة، بينما تتسع منطقة الفعاليات المصاحبة لأكثر من عشرة آلاف زائر.وأنهى المركز تصميم وإنشاء الأرينا" في الدرعية التاريخية في زمن قياسي، حيث استغرق العمل 27 يومًا، بمعدل 18 ساعة يوميًا، وشارك في البناء والتصميم 25 فنيا وعاملًا متخصِّصًا، تمَّ استقطابهم من فرنسا وبلجيكا، إضافةً إلى 20 متخصِّصًا من السعودية.// انتهى //19:12ت م0085