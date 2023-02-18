الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأصبح الدراج السعودي يوسف محمد أول سعودي وعربي يتوج بإحدى المراكز الثلاثة في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، عقب تتويجه اليوم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الهواة، وذلك على أرض ميدان مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج الروسي جميل أحمدزيانوف بعد حصده 90 نقطة، وحل ثانياً وحقق الميدالية الفضية المجري بولاسيك كيندي 84.4 نقطة، وجاء ثالثاً يوسف محمد برصيد 72.8 نقطة.وقال البطل السعودي : "سعادتي اليوم كبيرة، فخور بهذا المنجز، ووطني يستحق، أهدي هذا المنجز لكافة محبي الدراجات في المملكة، أهديه لكل من أسهم في استضافة المملكة لهذه البطولة، وفي النسخة المقبلة أعدكم بالأفضل".من جهته قال المشرف على الدراجين السعوديين في البطولة عبدالله المصعبي "يوسف حقق منجزًا كبيرًا سيكون حافزًا لنا جميعاً لتقديم المزيد في البطولات المقبلة".وأضاف "اليوم نملك أرينا ممتازة في مركز النخبة الرياضي في الدرعية، ستسهم في الإعداد للنسخة المقبلة، وستكون داعم لبذل المزيد، وشكرًا لكل القائمين على هذه البطولة التاريخية في هذا الموقع التاريخي".// انتهى //19:16ت م0086