الدائر 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجان البن السعودي بنسخته العاشرة ، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الدائر بني مالك 50 أسرة من الأسر المنتجة بالمنطقة.وشملت مشاركة الأسر المنتجة عدة أركان لمشغولاتهم اليدوية التي تتنوع بين المنتجات الشعبية والأزياء التراثية ، التي تتعلق بالحياة اليومية بالإضافة لإعداد الأكلات الشعبية وأنواع التمور والبن الخولاني السعودي والملابس الجاهزة، والنباتات العطرية، والعطور، والأكلات الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحُلي، والعديد من السلع والمنتجات التي تهم الأسرة.وبرز دور الأسر المنتجة في المهرجان من خلال تسويق منتجاتهم التي تمثل الهوية الجبلية في الأزياء والهوية الجازانية، والمأكولات الشعبية وبقية المنتجات، كما أثبتت الأسر المنتجة قدرتها على الحضور اللافت من خلال أعمالها ومنتجاتها التي أكدها زوار المهرجان من خلال التوافد على أركانهم.// انتهى //19:32ت م0087