الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسحقق وليد الورد لاعب إسكواش نادي الهلال لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 13 عاماً والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 16 – 17 فبراير وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعبَ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، ونال مهدي المغلق لاعب نادي الصفا الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء يوسف العقيلي لاعب نادي الصفا ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحلّ قصي آل سعيد لاعب نادي الصفا رابعاً وتسلّم هو الآخر الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.// انتهى //19:40ت م0088