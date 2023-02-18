الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، فريق الخليج بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد تغلبه على النور الذي حل ثانياً بفارق 5 أهداف بنتيجة (37-32)، في ختام مباريات البطولة، والتي جمعتهم اليوم, على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وكرّم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد زهيـر القرشي وعضو مجلس الإدارة علي العليوات حكام المباراة الختامية للبطولة، كما توج نائب الرئيس فريق النور بالميداليات الفضية.وفي باقي مواجهات الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، تمكن الصفا من كسب منافسه المحيط بنتيجة (20-21)، ليتأهل الصفا إلى بطولة النخبة بعد حلوله رابعاً، وتغلب القارة على الأهلي (23-20)، وحقق مضر الانتصار على الوحدة (45-48)، وتعادل فريقا الترجي والابتسام بنتيجة (28-28).وعلى إثر هذه النتائج، هبط فريقا الترجي والأهلي لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، بعد حلولهما في المركزين التاسع والعاشر.وفي الترتيب النهائي العام للبطولة، تصدر فريق الخليج سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النور الذي حل ثانياً برصيد 32 نقطة، وحل مضر ثالثاً برصيد 31 نقطة، وجاء الصفا رابعاً بـ 18 نقطة، وبعده المحيط خامساً بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة، يتبعه الوحدة سادساً بـ 15 نقطة، ثم القارة سابعاً بـ 12 نقطة، واحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ثم الترجي تاسعاً برصيد 7 نقاط، وتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ 5 نقاط.// انتهى //19:41ت م0089