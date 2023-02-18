الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأبدى الفارس السعودي عبدالله إبراهيم عبدالله المتوج بلقب الشوط الخامس في بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز سعادته الكبيرة بالفوز في اليوم الختامي من البطولة، وسعادته أكثر أنها في صالة مغلقة لأول مره في السعودية.واستضاف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض فعاليات البطولة من الـ 16 حتى الـ 18 من فبراير الحالي، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.وقال عبدالله إبراهيم: "تجربة السباق داخل صالة مغلقة لم يكن سهل أطلاقاً علي وعلى جوادي كونها تجربة جديدة لكنها ممتعة وقوية".وأضاف: "مصمم الشوط يعتبر من أشهر المصممين الدوليين ودائمًا تكون فيها صعوبة في الميادين المفتوحة فما بالك في صالة مغلقة المساحات فيها أقل والحواجز أقرب".وكشف عبدالله إبراهيم أنه اختار جواد يفضل الأشواط السريعة والتي تعمل على عامل الزمن، وقال "هي نقطة قوة بالنسبة لجوادي".وبين عبدالله إبراهيم أنه متحمس كثيراً لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في أبريل عام 2024، وفي صالة مغلقة كونها تضم أفضل الفرسان في العالم إضافة لإقامتها في الرياض، وقال "أتمنى التوفيق فيها لفرسان المملكة وأتمنى أن أشارك فيها".من جهته، قدم الفارس صالح بن عميرة المتوج بالمركز الثاني شكره للاتحاد السعودي للفروسية على مستوى التنظيم المميز في أول بطولة داخل صالة مغلقة، وقال "موعودون ببطولة كبيرة وتنظيم أروع حينما يتم استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض".وأضاف: "سبق لي المشاركة في بطولات خارجية داخل صالات مغلقة، لكن لم أجد أجمل من صالة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأحلم بالحصول على جواد مميز للمشاركة في الأشواط الكبيرة".ووصف الفارس اللبناني طوني عساف المشارك في بطولة الرياض الدولية, استعدادات الرياض لاستضافة الحدث الرياضي الكبير والمتمثل في كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في أبريل عام 2024 بالرائع جدا، وقال "ما لمسته في بطولة الرياض الدولية من تنظيم واستعدادات وتواجد أبرز مصممي الحواجز يدل على عمل كبير للبطولة الكبرى".وأوضح الفارس طوني بأن الشوط الخامس في بطولة الرياض الدولية لم يكن سهل، والمنافسة فيه كانت قوية، والحواجز وتصميمها كان رائع جدًا، وقال "تحتاج من الفرسان المشاركين التركيز بشكل أكبر وجاهزية الجياد على الدوران وقفز الحواجز".وأكد الفارس اللبناني أن روزنامة موسم الفروسية في السعودية مميز ومتطور من عام لآخر، وقال: "في كل عام أحضر إلى هنا أجد تطورًا كبيرًا عن العام الآخر، أشاهد تقدمًا ملحوظًا على جميع الأصعدة وخاصة استقبال أكبر وأهم الفرسان والتنظيم الاحترافي، الفرسان في المنطقة محظوظين بالسعودية".// انتهى //19:43ت م0090