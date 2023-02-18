ثقافي / أمواج جازان .. أمسية شعرية للاحتفاء بعام الشعر العربي
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
نظمت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس ؛ أمسية شعرية بعنوان " أمواج جازان " ، شارك فيها الشاعران الدكتور نايف أزيبي وزايد حاشد ، وقدمها عبدالله مفتاح ، وذلك بمسرح غرفة جازان .
ووسط جمهور كبير من محبي الشعر العربي ، قدم الشاعران عددًا من القصائد الشعرية الوطنية وغيرها من القصائد في مختلف أغراض الشعر ، حيث جاءت الأمسية ضمن فعاليات الاحتفاء بـ "عام الشعر العربي 2023" .
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19:43ت م
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