جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسنظمت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس ؛ أمسية شعرية بعنوان " أمواج جازان " ، شارك فيها الشاعران الدكتور نايف أزيبي وزايد حاشد ، وقدمها عبدالله مفتاح ، وذلك بمسرح غرفة جازان .ووسط جمهور كبير من محبي الشعر العربي ، قدم الشاعران عددًا من القصائد الشعرية الوطنية وغيرها من القصائد في مختلف أغراض الشعر ، حيث جاءت الأمسية ضمن فعاليات الاحتفاء بـ "عام الشعر العربي 2023" .// انتهى //19:43ت م0091