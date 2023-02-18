ثقافي/ طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول خليجيًا في مسابقة الفنون التشكيلية
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالطالبة ميار خالد شريفي من الثانوية الرابعة بمكتب تعليم أبو عريش ؛ المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الفنون التشكيلية "الرسم" ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام ، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بدولة الكويت ، حيث يمثل ذلك منجزًا وطنيًا يضاف إلى سجل منجزات أبناء الوطن عموما وطلبة تعليم جازان خصوصا .
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي ، الطالبة ميار خالد شريفي ، وأسرتها ومدرستها على ما حققته من إنجاز على المستوى الخليجي نظير مشاركتها الفاعلة وتميزها في مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام .
يشار إلى أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي ، ويشمل مسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، التي يتنافس فيها أكثر من 84 طالبًا وطالبة من دول الخليج العربي ؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات .
وجاءت مشاركة الطالبة ميار تمثيلا للمملكة ولمنطقة جازان في مثل هذه المشاركات الدولية بهدف تحقيق المزيد من التعريف بمنجزات الوطن، وإبراز مواهب أبنائه في جميع المحافل.
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19:44ت م
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