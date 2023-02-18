جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالطالبة ميار خالد شريفي من الثانوية الرابعة بمكتب تعليم أبو عريش ؛ المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الفنون التشكيلية "الرسم" ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام ، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بدولة الكويت ، حيث يمثل ذلك منجزًا وطنيًا يضاف إلى سجل منجزات أبناء الوطن عموما وطلبة تعليم جازان خصوصا .وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي ، الطالبة ميار خالد شريفي ، وأسرتها ومدرستها على ما حققته من إنجاز على المستوى الخليجي نظير مشاركتها الفاعلة وتميزها في مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام .يشار إلى أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي ، ويشمل مسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، التي يتنافس فيها أكثر من 84 طالبًا وطالبة من دول الخليج العربي ؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات .وجاءت مشاركة الطالبة ميار تمثيلا للمملكة ولمنطقة جازان في مثل هذه المشاركات الدولية بهدف تحقيق المزيد من التعريف بمنجزات الوطن، وإبراز مواهب أبنائه في جميع المحافل.// انتهى //19:44ت م0092