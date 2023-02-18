الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفارس السعودي مشاري الحربي بلقب الشوط السادس "شوط الجائزة الكبرى" بارتفاع 1.45 م، في ختام بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.ونجح الحربي في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمن وقدره 35.61 ثانية، فيما حلت ثانياً الفارسة التايلاندية جاكانا بورن بزمن وقدره 36.58 ثانية، وجاء الفارس سعد العجمي ثالثاً بزمن وقدره 37.52 ثانية.كما توج صاحبُ السموِّ الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، الفارس عبدالله إبراهيم بلقب الشوط الخامس بعد أن سجل زمن وقدره 25.04 ثانية، بارتفاع 1.40 م، وحل ثانياً الفارس صالح بن عميرة، حيث سجل زمن وقدره 26.66 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس بدر الفرد بزمن وقدره 26.79 ثانية.وشارك في بطولة الرياض الدولية 81 فارسًا وفارسةً من المملكة العربية السعودية والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ 17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.// انتهى //19:45ت م0094