الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسحقق نادي الفتح بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية والتي استمرت على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حلّ نادي الفتح في المركز الأول في الترتيب العام بـ 68955.6 نقطة ونادي هجر ثانياً بـ 47463.8 نقطة وجاء نادي العدالة ثالثاً بـ 44153.8 نقطة.ويشارك في البطولة 155 سباحًا من 6 أندية فيما قاد البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط واستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //20:13ت م0096