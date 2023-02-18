الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسحقق نادي الزيتون بطولة المنطقة الجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها خلال المدة من 17 - 18 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وحل نادي الزيتون في المركز الأول في الترتيب العام بـ 10351.7 نقطة، فيما حل نادي جرش ثانياً بـ7755,7 نقطة، وجاء ضمك ثالثاً بـ 7326,8 نقطة.وشارك في البطولة 178 سباحًا من 13 نادياً، فيما قاد البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //20:20ت م0098