بغداد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة للقوات العراقية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتعقب خلايا ومعاقل تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الوعرة والصحراوية.وأوضحت القوات العراقية -في بيان- أن عملية "سيوف الحق" تتم بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة، وغرب نينوى، وصلاح الدين، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.// انتهى //20:25ت م0100