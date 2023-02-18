سياسي / انطلاق عملية عسكرية كبيرة في العراق
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
بغداد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
انطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة للقوات العراقية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتعقب خلايا ومعاقل تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الوعرة والصحراوية.
وأوضحت القوات العراقية -في بيان- أن عملية "سيوف الحق" تتم بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة، وغرب نينوى، وصلاح الدين، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.
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20:25ت م
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