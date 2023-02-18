الأحساء 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه الباطن 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك في منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.سجل للفتح أولاً اللاعب مروان سعدان عند الدقيقة 43، وعند الدقيقة 72 أضاف اللاعب كريستيان تيو الهدف الثاني.وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 28 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.// انتهى //20:25ت م0101