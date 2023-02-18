الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستغلب فريق الخليج على ضيفه ضمك بهدفين مقابل لاشيء 0-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.سجل للخليج هدفي المباراة اللاعب تسيكاليشي عند الدقائق 43 و45 من شوط المباراة الأول.وبهذا الفوز رفع الخليج رصيده لـ 16 نقطة في المركز الـ 13، فيما توقف رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.// انتهى //20:25ت م0102