نواكشوط 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسقرر المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دورته غير العادية الثامنة اليوم في نواكشوط، تجديد تعيين مرشح الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور محمد ولد أعمر، مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية، من تاريخ 18 مايو 2023م ولمدة أربع سنوات مقبلة، حيث تلقت الإدارة العامة ترشيحاً وحيداً من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو ما أيدته الدول الأعضاء.من جهته، هنأ رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ممثل المملكة هاني المقبل لمعالي الدكتور محمد ولد أعمر على تعيينه مديراً للمنظمة لفترة جديدة، مؤكداً دعم المملكة الكامل للمنظمة، واستمرارها في المساهمة لتطوير عمل المنظمة وتحقيق التكامل بين جميع الدول الأعضاء بما يحقق أهداف المنظمة وزيادة فاعلية مشاريعها وبرامجها في جميع الدول العربية.وقال المقبل: "إن التجديد للدكتور محمد ولد أعمر مديراً عاماً لمنظمة "الألكسو" لفترة ثانية، في ظل ما تشهده المنظمة من تطور ملموس في جميع مجالات عملها التربوية والثقافية والعلمية، يدفع بمزيد من التفاؤل للاستمرار بحراك أكبر في مختلف المبادرات والبرامج لتحقيق رؤى المجتمعات العربية وخلق المزيد من الفرص المشتركة وأوجه التعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة".وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد بالمنجزات والجهود التي قامت بها المنظمة بالتعاون المشترك مع الدول الأعضاء عبر مسارات عديدة لتحقيق مستهدفاتها في إنجاح جميع البرامج والمبادرات من خلال العمل المشترك ومد جسور التواصل لتعاون أكثر فعاليّة بين دول الأعضاء.وأعرب البليهد بأن المملكة تؤكد دعمها وتأييدها في إعادة ترشيح الدكتور محمد ولد أعمر كمدير عام للمنظمة، لما قدمه من منجزات ملموسة وجهود حثيثة للمنظمة خلال دورته الأولى، في ظل تطور رؤيتها الاستشرافية.يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي، والوصول إلى التقارب الفكري والعملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.// انتهى //20:42ت م0104