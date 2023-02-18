الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستعقد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عند الـ 6 من مساء غداً، الجمعية العمومية الـ 26 في قاعة مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.وتتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية من 97 اتحاداً ولجنة ورابطة رياضية، تتنوع بين أولمبية وبارالمبية وغير أولمبية ونوعية، إضافة لبعض الجهات والأفراد الأعضاء في الجمعية.ويسبق الجمعية الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.وتصادق الاجتماعات، على المحاضر السابقة للاجتماع الثاني لمجلس الإدارة والجمعية العمومية الـ 25، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة، وتقرير إستراتيجية دعم الأتحادات الرياضية، وتقرير المركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، وتقرير لجنة اللاعبين، والتقرير المالي والإداري وعدد من التقارير الأخرى.وتشهد الجمعية، تكريم المتميزين رياضياً للعام 2022م، إضافة إلى توقيع عقد استضافة المملكة لإحدى الفعاليات الرياضية الكبرى.// انتهى //20:42ت م0105