الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب فيتنام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المعسكر الإعدادي بالرياض والمقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ويستأنف الأخضر غدًا تدريباته، على أن تغادر البعثة إلى الإمارات لاستكمال مراحل الإعداد لكأس آسيا بمعسكر يتخلله مباراتان وديتان يومي 23 و26 من الشهر الجاري أمام منتخبي قطر والإمارات على التوالي.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.// انتهى //21:10ت م0106