جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان برنامج " انتماء " المصاحب لمهرجان شتاء جازان 2023 " أجمل وأدفا" ، والذي شمل تنفيذ أكثر من 732 نشاطًا دعويًا مصاحبًا .وشملت برامج انتماء ، ندوات علمية ودورات تدريبية وبرامج للجاليات وبرامج نسائية ، إلى جانب نشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل والمنصات الإعلامية ، وتنظيم مسابقات دعوية استهدفت فئات المجتمع .يُذكر أن مهرجان شتاء جازان شمل سلسلة من البرامج الثقافية التي تنوعت بين معرض الكتاب والملتقى الإعلامي والبرامج الأدبية والليالي التراثية ، التي سعت لإبراز تطور القطاع الثقافي بالمنطقة وتقديم إسهامات المجتمع المحلي في المجالات الثقافية .// انتهى //21:29ت م0107