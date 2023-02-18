ثقافي / الشؤون الإسلامية في جازان تختتم برنامج "انتماء" المصاحب لشتاء جازان
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
جيزان 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان برنامج " انتماء " المصاحب لمهرجان شتاء جازان 2023 " أجمل وأدفا" ، والذي شمل تنفيذ أكثر من 732 نشاطًا دعويًا مصاحبًا .
وشملت برامج انتماء ، ندوات علمية ودورات تدريبية وبرامج للجاليات وبرامج نسائية ، إلى جانب نشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل والمنصات الإعلامية ، وتنظيم مسابقات دعوية استهدفت فئات المجتمع .
يُذكر أن مهرجان شتاء جازان شمل سلسلة من البرامج الثقافية التي تنوعت بين معرض الكتاب والملتقى الإعلامي والبرامج الأدبية والليالي التراثية ، التي سعت لإبراز تطور القطاع الثقافي بالمنطقة وتقديم إسهامات المجتمع المحلي في المجالات الثقافية .
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