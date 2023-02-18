جدة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستمكنت الأمريكية ليليا فو من خطف صدارة ترتيب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام منافسات يومها الثالث، والمقامة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.ونجحت ليليا فو من إنهاء الحفرة الأخيرة من خلال 3 تسديدات، ليصل مجموع ضرباتها إلى 18 ضربة تحت المعدل، في حين جاءت المصنفة الأولى عالميًا النيوزيلندية ليديا كو بالمرتبة الثانية بعد تسجيلها 17 ضربه تحت المعدل، بينما تشاركت الهندية أديتي أشوك مع بطلة النسخة الأولى من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، الدنماركية إيمِلي كريستين بيديرسن بمجموع 16 ضربة تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن أقرب المتنافسات.وتختتم منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية غداً، حيث ستحصل البطلة على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والذي تُعد الأغلى في الجولة الأوروبية للسيدات خارج البطولات الكبرى.// انتهى //21:41ت م0108