الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسيدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا, تدريباته في المعسكر الذي سيقام في الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة NSDF الدولية المقرر إقامتها في تايلاند في الفترة من 1 حتى 7 مارس المقبل.وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسباني أندريو بلازا، أعلن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في البطولة والبالغ عددها 16 لاعبًا وهم: محمد عبدالمحسن وراكان الخليل وحمود الدهان وناصر الحارثي ونواف عروان وعبدالإله العتيبي وعبدالله مغربي وجوهر جماح ومنصور الزهراني وفارس القحطاني ومعاذ عسيري وفرحان الأسمري وفهد الرديني ومحسن فقيهي ومحمد الخماس وعبدالرزاق الشنقيطي.يُذكر بأن قرعة بطولة NSDF الدولية أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبي إيران ومصر.// انتهى //22:05ت م0110